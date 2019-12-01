Si perteneces a una de estas escuelas, regístrate ya al Programa Data: Iemsysem

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 11:49:18
Morelia, Michoacán, 4 de marzo de 2026.- Aún hay tiempo para que las y los estudiantes de bachilleratos y universidades públicas se registren en el Programa Data Datos Gratis, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

Así que si eres estudiante activo del Cobaem, Cecytem, Conalep, Telebachillerato Michoacán, Telebachillerato Comunitario, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar o la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial.

Así como las preparatorias, facultades y escuelas de la UMSNH, la UTM, Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán, ENES UNAM, Universidad de la Ciénega, Escuelas Normales, UPN y los institutos tecnológicos federales y descentralizados, puedes registrarte.

La funcionaria hizo un llamado a las y los jóvenes para que completen su registro a través de la plataforma data.michoacan.gob.mx, ya que la convocatoria vence el domingo 8 de marzo.

“Necesitamos que todas y todos estén registrados, porque serán quienes tengan este beneficio. Posteriormente, del 17 al 27 de marzo, vamos a entregar los chips en cada uno de los centros educativos”, puntualizó la titular del Iemsysem.

El programa contempla cobertura universal para estudiantes de educación media superior y superior de planteles públicos del estado, con el objetivo de que el acceso gratuito a internet impulse su formación académica.

