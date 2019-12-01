Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.- La comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) podrá participar en la elección de su próxima autoridad mediante voto universal y directo, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) respaldara la decisión de mantener este mecanismo para el periodo 2027-2031.

La dependencia federal consideró positiva la determinación del Consejo Universitario de revertir la disposición que buscaba aplazar la aplicación del nuevo modelo de elección, con lo que se permitirá que las y los integrantes de la comunidad nicolaita elijan por primera vez a quien ocupará la Rectoría bajo este esquema, derivado de la reforma constitucional de 2025.

La SEP señaló que las universidades públicas autónomas tienen la facultad de gobernarse conforme a sus propias leyes y disposiciones, por lo que reiteró su respeto a las decisiones de los órganos universitarios y a los mecanismos de participación interna.

Asimismo, sostuvo que la autonomía universitaria no representa un privilegio otorgado por los gobiernos, sino un principio democrático que protege la libertad de cátedra, la investigación y la difusión de la cultura, además de favorecer el autogobierno de las instituciones educativas.