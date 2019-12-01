SEP garantiza pagos puntuales al magisterio michoacano;  ya no hay escenario de desvíos de recursos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 12:35:39

Morelia, Michoacán, a 17 de enero de 2026.- Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública, aseguró que el magisterio michoacano cuenta con certidumbre total en el pago de sus quincenas, al tiempo que indicó que la demanda de federalización de la nómina, impulsada por desvíos de recursos en administraciones pasadas, ha perdido su razón de ser en el contexto actual.

En rueda de prensa el funcionario federal, destacó que el esfuerzo actual garantiza la dispersión de los salarios de manera puntual a través de tarjetas bancarias.

Al ser cuestionado sobre si el tema de la federalización es "letra muerta" para este sexenio, el Secretario manifestó que la situación de desvío de fondos que motivó dicha demanda presuntamente ha sido erradicada.

"No hay ya el escenario que hubo en el pasado de desvío de recursos, hay un ejercicio transparente y hay el apoyo del gobierno federal al gobierno de Michoacán", puntualizó Delgado Carrillo.

Respecto al convenio U080, el programa de apoyo financiero federal extraordinario para solventar gastos educativos, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado explicó que el incremento porcentual asociado a este esquema está directamente ligado a los aumentos salariales anuales.

"Es lo que año por año va aumentando la nómina, van los aumentos salariales que se dan año por año y cada año se hace una compulsa presupuestal para actualización cada año."