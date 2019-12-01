SEP da a conocer la lista sugerida de útiles escolares para el ciclo 2026-2027

Ciudad de México, a 16 de julio de 2026.- A unas semanas del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la lista sugerida de útiles escolares para estudiantes de educación básica, con el propósito de orientar a las familias sobre los materiales mínimos que serán necesarios durante el desarrollo de las actividades académicas.

La dependencia recordó que los Libros de Texto Gratuitos y los materiales educativos elaborados por el Gobierno de México continúan siendo los principales recursos de apoyo en las aulas. Además, señaló que la lista busca promover el uso responsable de los útiles, privilegiando la reutilización de materiales disponibles en los hogares, escuelas y comunidades. Asimismo, indicó que las y los docentes podrán solicitar materiales adicionales cuando los proyectos escolares lo requieran, procurando que ello no represente una carga económica para las familias.

En educación preescolar, los materiales serán definidos por las educadoras en coordinación con madres, padres y tutores, de acuerdo con las características de cada plantel y los proyectos de aprendizaje. Para primaria, la SEP estableció una relación específica por grado escolar. En primer grado se sugieren dos cuadernos de cuadrícula grande y uno de rayas tamaño profesional, un lápiz, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma, lápiz adhesivo, colores de madera o pinturas de cera y 50 hojas blancas. En segundo grado se mantiene la misma lista, con la incorporación de un lápiz bicolor.

Para tercer grado, se recomiendan dos cuadernos de cuadrícula chica y uno de rayas tamaño profesional, además de lápiz, lápiz bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma, tijeras de punta roma, lápiz adhesivo, una regla de plástico, colores de madera y 50 hojas blancas. En cuarto, quinto y sexto grado la lista es la misma: cuatro cuadernos de cuadrícula chica y uno de rayas tamaño profesional, lápiz, lápiz bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma, lápiz adhesivo, tijeras de punta roma, una caja de colores de madera, un juego de geometría y 50 hojas blancas.

En el nivel de secundaria, la SEP recomienda un cuaderno para cada asignatura, cuyo tipo será determinado por cada docente, además de lápiz, lápiz bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras, lápiz adhesivo, una caja de colores, un juego de geometría y 50 hojas blancas. La dependencia agregó que para actividades de educación física, vida saludable, artes o prácticas de laboratorio podrán solicitarse otros materiales cuando sean necesarios.

La SEP indicó que la colaboración entre familias, docentes y autoridades educativas contribuye a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de garantizar una educación con equidad, inclusión y excelencia. La lista completa de útiles escolares para el ciclo 2026-2027 puede consultarse en el portal oficial de la dependencia.