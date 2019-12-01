SEE de Michoacán reforzará acciones de salud mental en escuelas tras caso en Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán, a 31 de marzo del 2026.- La secretaria de Educación en el Estado, Gaby Molina, informó que se reforzarán las estrategias de atención a la salud mental en escuelas de Michoacán, tras el caso ocurrido en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde un joven de 15 años es señalado de haber privado de la vida a dos maestras.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal explicó que, luego de la reciente visita del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, se planteó la necesidad de ampliar materiales y estrategias que involucren a toda la comunidad educativa, incluyendo docentes, estudiantes y padres de familia, tanto en escuelas públicas como incorporadas.

Detalló que se fortalecerán acciones como talleres, capacitación de personal y protocolos de atención en los planteles, especialmente en niveles de primaria, secundaria y media superior; además, se trabaja en la conformación de un modelo nacional que permita estandarizar la atención y prevención de conflictos dentro de las escuelas.

Gaby Molina recordó que desde hace dos años se implementan mecanismos de prevención de suicidio y detección de riesgos, con los cuales los docentes pueden identificar focos rojos de manera temprana; en 2025 se distribuyeron cerca de 28 mil guías enfocadas en cultura de paz, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y adelantó que próximamente se presentarán los resultados del programa Vida Saludable, con énfasis en salud mental.