SEDESOQ realiza levantamiento de censo para apoyos emergentes

Querétaro, Querétaro, 26 de agosto del 2025.- La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ) puso en marcha el levantamiento del Censo de viviendas afectadas por las lluvias en la delegación Felipe Carrillo Puerto, con el fin de registrar a las familias en el programa de apoyos emergentes.

Para esta primera jornada, se desplegarán 20 brigadas, integradas por personal de la SEDESOQ, de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio y de las delegaciones, quienes recorren las colonias afectadas como Santa Maria Magdalena, San Antonio de la Punta, Carrillo, Santa Mónica, Santa Isabel, Tabachines y El Sol.

El objetivo es visitar más de mil 200 viviendas previamente identificadas, a fin de entregar la solicitud de registro que permitirá formalizar la entrega de apoyos a las familias que lo requieran, mismos que se otorgarán de manera ordenada, directa y transparente.

Dichas acciones se realizan a fin de dar respuesta inmediata a las necesidades de la población derivadas de la contingencia por las fuertes lluvias ocurridas en el municipio de Querétaro para que las familias sean escuchadas y atendidas de forma inmediata.