Sedeq manda a clases virtuales por obras del tren México-Querétaro

Sedeq manda a clases virtuales por obras del tren México-Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 17:29:06
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Querétaro, Qro., 11 de julio de 2026.- La Secretaría de Educación del Estado (SEDEQ) informa que, derivado del proyecto federal para la construcción del Tren México–Querétaro y con el propósito de disminuir la carga vehicular, así como las afectaciones en los traslados de estudiantes, docentes, personal administrativo y familias, se autoriza de manera temporal la implementación de clases en modalidad virtual, así como esquemas de trabajo a distancia en las instituciones de educación media superior y superior, públicas y privadas, ubicadas dentro de un radio de hasta tres kilómetros de la zona de intervención.

Esta medida entrará en vigor a partir del 13 de julio y concluirá el 31 de agosto del presente año, mientras se lleva a cabo la ampliación del puente ferroviario ubicado sobre el boulevard Bernardo Quintana. De igual forma, se invita a las instituciones educativas a habilitar sedes alternas para la recepción de documentación y la prestación de servicios escolares, cuando sea necesario.

Las instituciones de educación superior consideradas son: Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro; Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus Centro Histórico y campus Aeropuerto; Escuela Libre de Negocios; Universidad Marista de Querétaro (UMQ); Colegio Internacional de Estudios Virtuales; Universidad Cuauhtémoc, y Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas.

Además, Sor Juana Diseño de Modas; Escuela de Podología Nuevo Siglo; Colegio Mexicano de Formación de Pilotos Aviadores; Instituto Universitario UNIEM; Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP); Instituto Interamericano de Ciencias de la Salud; Universidad Tecnológica Americana (UTECA); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Querétaro; Universidad Interglobal Querétaro, y UNIPLEA.

En educación media superior, las instituciones que mantendrán esta modalidad son: Escuela de Bachilleres de la UAQ, plantel Sur y modalidad mixta; Preparatoria de Negocios; Prepa UMQ; Preparatoria IDEL; Preparatoria del ITESM, campus Querétaro; Instituto Interamericano de Ciencias de la Salud; Prepa Anáhuac; Liceo Querétaro, y Prepa IDAI.

Asimismo, Instituto Marciano Tinajero y Estrada; Clara Barton; Instituto Social Comercial en Contaduría Administrativa; Instituto Cambridge; Preparatoria ITECA; Colegio Salesiano; Centro Cultural Fray Junípero Serra; Colegio Universitario de Humanidades (CUDH); Conjunto Educativo Social Comercial Administrativo (CESCA); Sinaí Preparatoria; Instituto Ex Novo; Instituto Champagnat, y Bachillerato Tecnológico del Instituto Juárez Lincoln.

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