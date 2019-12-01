SEDEQ anuncia segunda edición del Croquetón Escolar

Querétaro, Querétaro, 13 de marzo del 2026.- Con la finalidad de continuar fomentando la responsabilidad social y el respeto a los animales, la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) anuncia la segunda edición del Croquetón Escolar 2026, dirigida a escuelas públicas y privadas de bachillerato y universidades de la entidad.

Esta convocatoria tiene como objetivo recolectar alimento para perros y gatos en situación de calle, con el propósito de contribuir a frenar la desnutrición y las enfermedades ocasionadas por la falta de acceso a una alimentación adecuada. A través de esta iniciativa se busca fortalecer el apoyo a refugios y asociaciones dedicadas al rescate y protección animal.

Además, esta actividad promueve la generación de conciencia dentro de la comunidad educativa sobre la importancia del bienestar y el cuidado de los animales, fomentando valores de empatía, respeto y responsabilidad hacia todos los seres vivos.

De igual manera, la iniciativa permite socializar la importancia de la Ley Oli, impulsada por el gobernador Mauricio Kuri González, la cual representa un avance significativo en la protección y el bienestar animal en el Estado, posicionando a Querétaro como un referente, fortaleciendo las acciones contra el maltrato y promoviendo una cultura de respeto hacia los animales.

Para participar en la colecta, las instituciones deberán registrarse en el formulario https://forms.gle/G77cssFe77qkC7jK6, a partir del 13 de marzo; y para el concurso se evaluará la cantidad en kilogramos de croquetas recaudadas, la creatividad de sus campañas de concientización, y el nivel de participación de la comunidad escolar.

Además, las y los padres de familia, vecinos y familiares podrán apoyar en la colecta para sumar a su institución; es importante mencionar que el alimento debe estar en buen estado y sin fecha de caducidad vencida. Por otro lado, las escuelas participantes deberán impartir talleres para concientizar sobre el cuidado de los animales, particularmente enfocada en perros y gatos.