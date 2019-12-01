Secretaría de Educación en Querétaro alerta por fraude escuelas privadas sin reconocimiento oficial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 13:16:07

Querétaro, Querétaro, a 6 de febrero 2026.- El delegado de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, Mauricio Ruiz Olaes, alertó sobre la operación de escuelas privadas sin reconocimiento oficial que han defraudado a decenas de familias.

Denunció que instituciones como la llamada Universidad Interdisciplinaria Humanista de México carecen de registro estatal y federal (REVOE), y aun así han expedido certificados falsos a más de 150 estudiantes, en su mayoría mujeres.

Recordó que desde el año pasado se impulsa la campaña “Que no te hagan pato”, cuyo objetivo es identificar y clausurar escuelas irregulares. Gracias a esta iniciativa, el Congreso del Estado tipificó como delito la operación de centros educativos sin autorización. Sin embargo, el problema persiste y afecta principalmente a familias de clase media y baja que, ante la saturación de la educación pública, recurren a opciones privadas de bajo costo.

Explicó que la revisión de 80 instituciones arrojó que cerca del 70 por ciento presenta documentación incompleta, aunque con disposición de regularizarse.

El resto, dijo, opera con la intención de estafar, instalándose en casas adaptadas o locales comerciales y ofreciendo programas exprés como “prepa en tres meses” a través de redes sociales.

En el caso de los jóvenes defraudados en Tolimán, se estableció un convenio con la Universidad de Londres, institución reconocida oficialmente, que les permitirá continuar sus estudios con apoyo de becas y clases en su municipio. Además, quienes ya concluyeron su carrera podrán acceder al

Acuerdo 286, mecanismo que les facilita obtener un título profesional válido.

Refirió que la Profeco clausuró recientemente la escuela señalada y la Fiscalía del Estado acompaña a los afectados en la presentación de denuncias colectivas para recuperar lo invertido. Advirtió también sobre la existencia de una red que renta folios de REVOE en estados como México e Hidalgo, lo que genera títulos falsos y pone en riesgo la trayectoria académica y laboral de miles de jóvenes.

“Estas instituciones lastiman el sueño de quienes buscan una mejor calidad de vida a través de la educación. Nuestro llamado es a que las familias verifiquen siempre la validez de las escuelas antes de inscribirse”.