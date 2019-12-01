Se titulan 288 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Morelia

Morelia, Michoacán, 6 de septiembre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) entregó títulos profesionales a 288 egresados de nivel licenciatura e ingeniería de la generación 2021–2025. En total, se titularon estudiantes de ocho carreras que completaron su formación académica en esta institución.

Durante el acto se entregaron distinciones a los estudiantes con los mejores promedios: Dayana Itzel Nieves Villaseñor, de Diseño Textil y Moda; Vianey Torres Hernández, de Gastronomía; Sebastián Chávez Rascón, de Mantenimiento Industrial; Ángel Yahir Ramos Rodríguez, de Mecatrónica; Mariana Cuiniche Méndez, de Biotecnología; Johanna Jannet Balderas Alejandre, de Entornos Virtuales y Negocios Digitales; Karen Lizeth Patiño Ramírez, de Desarrollo y Gestión de Software; así como Juan Daniel Ferrer Esquivel, de Energías Renovables.

“Ustedes son la primera generación que graduamos completa en estos niveles. Se inscribieron en 2021 un total de 591 estudiantes, de los cuales 361 concluyeron como Técnicos Superiores Universitarios y 335 obtienen ahora su título profesional. La eficiencia terminal es del 85.97 por ciento, por arriba de la media nacional, lo que refleja el esfuerzo de estudiantes, familias y la universidad”, destacó la rectora de la UTM, Graciela C. Andrade García Peláez.

Asistieron Mariana Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (Iemsysem), en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en el Estado; además de representantes de cámaras empresariales, sindicatos, unidades productivas, madres y padres de familia.