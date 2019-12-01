Se titulan 288 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Morelia

Se titulan 288 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 12:46:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 6 de septiembre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) entregó títulos profesionales a 288 egresados de nivel licenciatura e ingeniería de la generación 2021–2025. En total, se titularon estudiantes de ocho carreras que completaron su formación académica en esta institución.

Durante el acto se entregaron distinciones a los estudiantes con los mejores promedios: Dayana Itzel Nieves Villaseñor, de Diseño Textil y Moda; Vianey Torres Hernández, de Gastronomía; Sebastián Chávez Rascón, de Mantenimiento Industrial; Ángel Yahir Ramos Rodríguez, de Mecatrónica; Mariana Cuiniche Méndez, de Biotecnología; Johanna Jannet Balderas Alejandre, de Entornos Virtuales y Negocios Digitales; Karen Lizeth Patiño Ramírez, de Desarrollo y Gestión de Software; así como Juan Daniel Ferrer Esquivel, de Energías Renovables.

“Ustedes son la primera generación que graduamos completa en estos niveles. Se inscribieron en 2021 un total de 591 estudiantes, de los cuales 361 concluyeron como Técnicos Superiores Universitarios y 335 obtienen ahora su título profesional. La eficiencia terminal es del 85.97 por ciento, por arriba de la media nacional, lo que refleja el esfuerzo de estudiantes, familias y la universidad”, destacó la rectora de la UTM, Graciela C. Andrade García Peláez.

Asistieron Mariana Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (Iemsysem), en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en el Estado; además de representantes de cámaras empresariales, sindicatos, unidades productivas, madres y padres de familia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Rescatan a hombre privado de su libertad en Cuajimalpa, Ciudad de México; hay dos detenidos
Cae vicealmirante por corrupción y huachicoleo; es sobrino político de titular de la Semar de AMLO
Localizan con vida a ex director de la Policía de San Cristóbal de las Casas; fue secuestrado con dos personas más
Fatal choque en la carretera San Juan del Río- Xilitla
Más información de la categoria
Cae vicealmirante por corrupción y huachicoleo; es sobrino político de titular de la Semar de AMLO
CFE de Bartlett con inconsistencias por más de 34 mil mdp, revelan auditorías
Tierra Caliente de Michoacán, bajo fuego: En Buenavista y Apatzingán duermen entre balas y amanecen con tiroteos y cuerpos en las calles; también atacaron una caseta de Policía 
Caen directivos y empresarios presuntamente vinculados al mercado ilícito de combustibles
Comentarios