Se posiciona Rectora UAQ, Dra. Silvia Amaya Llano, entre líderes académicos de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 17:45:52
Querétaro, Querétaro, a 2 de septiembre de 2025.- La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Dra. Silvia Amaya Llano, fue reconocida como una de las líderes académicas más destacadas del país, al ocupar el tercer puesto en la categoría de Liderazgo dentro del séptimo Ranking de Rectores de Universidades Públicas, correspondiente al primer semestre del 2025.

El primer espacio lo ocupa el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el segundo, el Dr. Arturo Reyes Sandoval, del Instituto Politécnico Nacional. 
  
En el mismo estudio —realizado por CE Research, firma encuestadora de Campaigns & Elections México— la Dra. Amaya Llano también fue ubicada en el séptimo sitio en el Ranking de Desempeño.

Este rubro se construye a partir del promedio de respuestas obtenidas en torno a diversos indicadores clave como la ampliación de matrícula, impacto social de las actividades universitarias, becas, infraestructura, entre otras.

Se puede consultar en https://ceonline.com.mx/post/7-ranking-rectores-desempeno-sept25/.

