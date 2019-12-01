Se mantiene Yarabí Ávila un año extra en la rectoría de la UMSNH; suspenden proceso de elección

Se mantiene Yarabí Ávila un año extra en la rectoría de la UMSNH; suspenden proceso de elección
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 09:54:32
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Morelia, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- La gestión de Yarabí Ávila González al frente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se extenderá un año más, luego de formalizarse la imposibilidad de desarrollar el proceso de elección contemplado previamente.

El ajuste deja sin efecto la vía participativa anunciada para la renovación del cargo directivo, un esquema que buscaba involucrar activamente a la comunidad universitaria. Según se dio a conocer, diversas condiciones impidieron concretar el formato de consulta en los tiempos previstos.

Con la prórroga de doce meses, Ávila González dará continuidad al plan de trabajo y proyectos institucionales en la Máxima Casa de Estudios de la entidad, en un contexto atento a las reacciones del profesorado, el alumnado y las representaciones sindicales.

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