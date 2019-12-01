Se impuso récord en la 12 edición de la Carrera Nicolaita

Se impuso récord en la 12 edición de la Carrera Nicolaita
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 16:29:06
Morelia, Michoacán, a 2 de enero de 2026.– El crecimiento en el ámbito deportivo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha sido notorio durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González, ejemplo de ello fue la 12 edición de la Carrera Nicolaita, en la que se impuso récord de participantes con mas de mil 450 corredoras y corredores. 

"Esta justa se ha convertido en un ícono y no sólo dentro de las actividades deportivas de la institución sino de la ciudad, es una de las tres mejores carreras que hay en el año y creo que la sociedad tanto en Morelia y en Michoacán la han valorado así", comentó Gustavo Farías, director de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva de la UMSNH. 

El funcionario apuntó que el objetivo es ir cada año por más asistentes, al referir que hay una gran área de oportunidad y se buscará tener más amenidades dentro de la Carrera Nicolaita. “Estamos muy contentos de que la gente ya se haya identificado con esta competencia”. 

Cabe mencionar que, la justa estuvo abierta a la comunidad nicolaita y al público en general, las distancias fueron de 5 y 10 kilómetros, saliendo desde el Estadio Universitario “Hidalgo” rumbo a la avenida J. Múgica hasta la avenida Juárez, el recorrido continuó por avenida Universidad hasta calzada La Huerta llegando al punto inicial. Las y los participantes de 5 km dieron una vuelta a dicho circuito, mientras que los de 10 dieron dos vueltas y la bolsa de premiación fue de 31 mil pesos que se repartió entre las ganadoras y ganadores de las categorías libres.

