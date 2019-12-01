Se han presentado 33 denuncias por violencia de género en la UAQ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 19:05:59

Querétaro, Querétaro, a 9 de marzo de 2026.- De enero a la fecha, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) inició 33 procedimientos de los cuales, nueve han sido orientaciones y canalizaciones y 22 han presentado su queja formal ante la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género (UAVIG), confirmó, Silvia Amaya Llano, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Recordó que durante 2025 la UAVIG contabilizó 199 procedimientos universitarios de atenciones e intervenciones, de los cuales se iniciaron 147 quejas formales; 40 orientaciones y canalizaciones y 12 quejas más han sido recibidas de manera anónima.

Aseveró que al día de hoy, de las 147 quejas formales iniciadas, se encuentran en trámite 82 y se han concluido 65 y de estas, siete han derivado en la Comisión Instructora; 1 se sancionó por conducta irregular; 14 derivaron a OAG, hubo dos rescisiones laborales; una amonestación; se terminó una relación laboral y 10 más están en espera de resolución.

De igual forma, refirió, que 22 concluyeron ya sea por desistimiento, sobreseimiento o no admisión; 12 realizaron prácticas restaurativas y nueve fueron acumuladas a otras quejas o se encuentran en arco temporal.

Informó que la institución cuenta con un protocolo de atención a la violencia de género y una dirección especializada para acompañar a las estudiantes que así lo requieran.

Invitó a las universitarias a acercarse a estas instancias para recibir apoyo psicológico, asesoría y acompañamiento en caso de presentar denuncias ante las autoridades competentes.

Explicó que cuando los casos involucran a estudiantes, se abre un procedimiento en la Comisión de Honor y Justicia, que puede derivar en sanciones como suspensiones temporales o expulsiones definitivas. En situaciones donde están implicados empleados universitarios, los casos se turnan al abogado general, quien determina si procede un despido o una rescisión laboral.

Subrayó que la UAQ no tiene facultades judiciales, pero sí la obligación de acompañar y dar seguimiento a las víctimas.

“La universidad brinda apoyo integral y canaliza los casos a la Fiscalía cuando se trata de delitos. Lo más importante es que las estudiantes sepan que no están solas y que cuentan con respaldo institucional”.

Sobre la marcha que se realizó ayer por el 8M, Amaya Lano, afirmó que la marcha del 8 de marzo representa un llamado a sensibilizar a toda la sociedad sobre las distintas formas de violencia y cómo estas se perciben en diferentes ámbitos.

Invitó a la comunidad universitaria a acercarse a la Dirección de Atención a la Violencia de Género, instancia encargada de brindar acompañamiento, asesoría y seguimiento a las estudiantes que lo requieran. “Lo que queremos al interior de la universidad es una vida libre de violencia”.

Destacó que la máxima casa de estudios trabaja no solo en la resolución de casos, sino también en la capacitación y prevención, con el objetivo de generar espacios seguros y fortalecer la cultura de respeto e igualdad dentro de la institución.

“La universidad mantiene su compromiso de apoyar a las víctimas y de impulsar acciones que contribuyan a erradicar la violencia de género en el ámbito académico y social”.