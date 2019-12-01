¿Resultaste promovido en el examen de admisión de la UMSNH?, Es tiempo de inscribirte

Morelia, Michoacán, a 12 de julio de 2026.- Las y los jóvenes que resultaron promovidos en el examen de admisión en la primera Convocatoria de Nuevo Ingreso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), deben realizar el proceso de inscripción al Ciclo Escolar 2026-2027.

De acuerdo con la Dirección de Control Escolar, quienes obtuvieron un lugar en alguno de los programas educativos de la casa de estudios, recibirán un correo con las instrucciones y fechas para subir la documentación necesaria, de igual forma, se indicarán los pagos requeridos.

Es importante señalar, que los estudiantes pueden realizar el trámite en línea o de manera presencial en el edificio Q ubicado en Ciudad Universitaria.

Las fechas establecidas para efectuar la inscripción son las siguientes: Ciencias de la Salud, y Biológico Agropecuarias hasta este 12 de julio; Ciencias Exactas e Ingenierías del 13 y 14 de julio; Bachillerato y Técnico en Enfermería del 15 al 18 de julio; Humanidades y Derecho del 03 al 05 de agosto, y Ciencias Económico-Administrativas del 06 al 08 de agosto.

La Universidad Michoacana invita a las alumnas y alumnos de nuevo ingreso a que también se den de alta en el seguro facultativo, el cual brinda diversos beneficios y servicios de salud a las y los jóvenes matriculados en la institución.