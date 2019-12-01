Resalta Silvia Amaya aumento en matrícula universitaria en la UAQ

Querétaro, Querétaro, a 16 de febrero de 2026.- La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Lorena Amaya Llano adelantó que en su segundo informe de actividades se destacarán avances en crecimiento académico, fortalecimiento de la investigación, ampliación de infraestructura y retos para incrementar la matrícula estudiantil en todos los niveles educativos.

Detalló que uno de los indicadores relevantes será el aumento de integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, cuyo crecimiento proyectado era de nueve por ciento, pero alcanzó 11 por ciento, además de la apertura de nuevos espacios universitarios en Cadereyta de Montes y Tequisquiapan, así como la próxima puesta en marcha de un campus en la zona del aeropuerto.

Afirmó que, a ello, se suman cifras de becas otorgadas, apoyos a proyectos de investigación, acreditaciones nacionales e internacionales y servicios brindados tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en general.

“Vamos a dar datos de crecimiento, por ejemplo, en el número de investigadoras e investigadores que pertenecen al sistema nacional… teníamos una proyección de un crecimiento del nueve por ciento y se elevó hasta el 11 por ciento, lo que son cifras que nos llenan de mucho orgullo”, dijo.

En cuanto a los retos, subrayó la necesidad de ampliar la cobertura educativa, ya que en el último proceso de admisión solo pudo aceptarse en promedio al 50 por ciento de aspirantes, por lo que la institución trabaja en generar más espacios, fortalecer infraestructura y actualizar equipamiento, siempre bajo un uso responsable de los recursos públicos y procesos de auditoría permanentes.