Regreso a clases sin contratiempos en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 11:18:14
Corregidora, Querétaro, 1 de septiembre del 2025.- La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía y la secretaria de Educación del estado, Martha Elena Soto Obregón, encabezaron los honores a la bandera en la secundaria técnica No. 42 “Octavio Silverio Mondragón Guerra”, en el municipio de Corregidora.

Esa fue la primera actividad en el regreso a clases para 356 mil 635 estudiantes, 14 mil 058 docentes, en las dos mil 111 escuelas públicas en la entidad.

Acompañada del presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, la titular de la USEBEQ, dio a conocer que hasta el momento el inicio de labores escolares ha transcurrido sin contratiempos.

La autoridad educativa realiza recorridos de supervisión por las escuelas, atentos al arranque de las actividades del primer día de clases.

