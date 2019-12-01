Refuerza UP Santa Rosa acciones de sostenibilidad con municipios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 20:50:05

Querétaro, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- El rector de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UP Santa Rosa), Christian Reyes Méndez, junto con el personal de la oficina de sustentabilidad, recibió a comitivas de las direcciones de ecología de los municipios de Tolimán y Tequisquiapan y Colón.

Lo anterior con el objetivo de reforzar y compartir las buenas prácticas de sostenibilidad que se tiene implementadas en el campus sustentable como laboratorio vivo, entre ellas la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA).

Las demarcaciones municipales implementarán acciones que promuevan la conservación del sotol (Dasylirion acrotrichum), esta especie de flora es utilizada en sus festividades y al ser una especie de flora amenazada, darán inicio a un Plan de Manejo que permita el uso sustentable del recurso natural.

La UP Santa Rosa es una opción para llevar a cabo las capacitaciones para su manejo, ya que ha presentado resultados exitosos en la propagación de la misma en los últimos años.