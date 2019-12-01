Reforzamos la educación con infraestructura de calidad en Querétaro: Orozco Vega

Querétaro, Querétaro, 30 de enero del 2026.- Con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje y desarrollo físico de estudiantes del municipio de Pedro Escobedo, el titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ), Fernando Orozco Vega, entregó equipamiento para el taller de laboratorio y la rehabilitación de una plaza cívica a escuelas de nivel básico, por una inversión superior a dos millones de pesos y que beneficia a más de mil 500 alumnos.

Desde la secundaria Juan Caballero y Osio, ubicado en la comunidad de El Sauz El Alto, Orozco Vega, destacó el compromiso de la Secretaría de Educación (SEDEQ) para que las escuelas cuenten con espacios de calidad, destinados a las ciencias y la experimentación, a fin de llevar la teoría a la practica.

“El día de hoy, constatamos que trabajar en equipo es tener resultados a la altura de las exigencias de padres, docentes y los mismos alumnos, porque siempre se necesita a las ciudadanos responsables que nos hagan saber sus necesidades en todos los rubros, especialemente en la educación, que es la base para formar queretanos productivos”, dijo.

Durante su mensaje, el coordinador interinstitucional de la SEDEQ, Alberto Guerrero Rojas, señaló que se han beneficiado más de mil 800 escuelas en todo el estado por parte del IFEQ, desde bardas perimetrales, rehabilitación de aulas, plazas cívicas o módulos sanitarios, entre otras acciones. Además, invitó a la comunidad estudiantil a cuidar de las instalaciones y equipos que les otorgan los diversos niveles de gobierno.

Posteriormente, las autoridades estatales y municipales, acudieron a la primaria Benemérito de las Américas, donde el IFEQ llevó a cabo la rehabilitación de la cancha de usos múltilples, por un monto de 800 mil pesos y que beneficia a una matrícula de 488 alumnos, acción que promueve la activación física, culturales y cívicas al interior de la institución.

Finalmente, el presidente municipal de Pedro Escobedo, Alberto Nava Cruz, recordó que se han realizado varias obras educativas por parte del IFEQ dentro de la escuela, como la mejora de un módulos de baños y construcción de unos nuevos, además de la rehabilitación de la plaza cívica.