Red Juntos por Michoacán y Sacramento State University se hermanan en favor de la educación

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2026.- La Red Juntos por Michoacán y la Universidad Estatal de California en Sacramento se hermanan en favor de la educación y de las juventudes, tras la firma de la carta de intención para la colaboración académica, cultural y alianza institucional.

A dicho acuerdo se sumó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), institución que fue sede del evento, al respecto, la rectora Yarabí Ávila González dio la bienvenida a quienes visitaron la Máxima Casa de Estudios desde otros países, así como a los representantes del Ayuntamiento de Morelia, y a sus homólogas, homólogos y directivos de las instituciones que aglutinan la Red.

“El que ustedes estén aquí, abre los horizontes para seguir soñando y seguir creciendo a nuestras y nuestros estudiantes, pero también lo que pueden hacer nuestros investigadores e investigadoras que están muy bien representados por las directoras y directores de facultades e institutos nicolaitas”.

La rectora indicó que a través de esta alianza se construirán proyectos que permitirán seguir creciendo a cada una de las universidades participantes, tras señalar que mediante esta carta no solamente se sumarán esfuerzos en el ámbito académico, de la investigación, de la ciencia y la cultura, sino también se abrirán puertas para las y los migrantes michoacanos.

“La hermandad entre las universidades se construye cuando reconocemos que teniendo historias, modelos educativos y realidades distintas, compartimos una misma responsabilidad, formar a personas que son capaces de transformar nuestro entorno y eso es lo que nosotros queremos hacer a través de esta gran alianza”, enfatizó.

En su turno, la directora Financiera y vicepresidenta de Administración y Asuntos Empresariales de la Universidad Estatal de Sacramento, Rosa Elena McAuliffe, manifestó su satisfacción por estar en Morelia, y agradeció a la rectora Yarabí Ávila por el recibimiento. Al tiempo que enfatizó que la educación es un valor muy poderoso que nadie le puede quitar a las personas.

Se pronunció por seguir fortaleciendo la cooperación educativa y académica entre instituciones, tras invitar a los presentes a visitar la Universidad que representa, al referir que cuentan con diferentes programas para ofrecer “Es un honor estar aquí, queremos tener más cooperación con todas sus universidades”.

Por su parte, la presidenta del Subcomité de Educación y miembro del Comité Ejecutivo Asociación de Ciudad Hermana Sacramento, California, Tina Torres, resaltó esta reunión, al referir que es un gusto visitar Morelia y fortalecer la colaboración. “Nuestra relación con ciudades hermanas va más allá de los acuerdos, se trata de crear amistades, compartir tradiciones, aprender uno del otro y abrir nuevas oportunidades para nuestra comunidad. Espero que este encuentro nos permita edificar formas concretas de colaborar y seguir construyendo una relación de beneficio mutuo”, apuntó.

En tanto, el presidente de la Red Juntos por Michoacán, Jesús Vivanco Rodríguez, destacó la importancia de la UMSNH en la entidad y a nivel nacional, así como la presencia de las y los representantes de la Universidad Estatal de Sacramento, a quienes agradeció el interés y la disposición para construir nuevas oportunidades de colaboración y tender puentes con las instituciones que conforman el organismo que dirige.

“Ojalá que este encuentro sea el comienzo de una relación cercana, de amistad, y de confianza que nos permita impulsar esos proyectos académicos, culturales y de investigación, pero sobre todo, que abra nuevas oportunidades para nuestras y nuestros estudiantes, y nuestros docentes. Creo que más allá de los convenios y las firmas, lo verdaderamente importante serán las personas cuyas vidas podamos transformar a partir de este acercamiento y de esta colaboración”, sostuvo.

Durante su intervención la síndica municipal de Morelia, Susan Melissa Vázquez Pérez, en representación del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, indicó que el hecho de que integrantes de la Universidad de Sacramento estén en la UMSNH, habla de una relación que sigue creciendo y que comienza a abrir nuevas oportunidades para compartir conocimientos, impulsar proyectos de colaboración académica, explorar posibilidades de intercambio estudiantil, compartir experiencias, y fortalecer la formación profesional, ampliando los horizontes de las juventudes y fortaleciendo la capacidad de las universidades para responder a los desafíos que se tienen actualmente.

“Qué mejor lugar para hacerlo que nuestra emblemática Universidad Michoacana, una institución con una enorme historia y que ha sido fundamental en la formación de tantas generaciones de michoacanas y de michoacanos Quiero reconocer a nuestra rectora por impulsar espacios de diálogo y colaboración con instituciones internacionales. Esta cooperación se fortalece cuando las universidades cuentan con aliados que respetan su autonomía, respaldan sus iniciativas y que contribuyen a ampliar estas oportunidades”, afirmó.