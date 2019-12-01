Reconocen labor de docentes y administrativos de la UT San Juan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 13:37:29

San Juan del Río, Querétaro, 8 de diciembre del 2025.- Como un incentivo simbólico a su labor diaria, compromiso y experiencia, el rector de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), Fernando Ferrusca Ortiz, entregó 27 reconocimientos a personal docente y administrativo que cumplen cinco, 10, 15, 20, o 25 años de servicio.

Trabajo con el que han impulsado y posicionado a la institución como un referente de calidad educativa.

Este reconocimiento, que contribuye a la estabilidad operativa y a la transferencia de conocimientos, también celebra y valora la dedicación de los integrantes de la comunidad universitaria, reforzando positivamente su identidad e integración con la filosofía institucional y mejora la prestación del servicio público que la UT San Juan tiene para con la sociedad.