Reciben becas estudiantes de la UT San Juan

Reciben becas estudiantes de la UT San Juan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 07:39:02
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San Juan del Río, Querétaro, 17 de abril del 2026.- Como parte del compromiso con el fortalecimiento de la permanencia, desempeño académico y desarrollo integral de las y los estudiantes, el rector de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), Fernando Ferrusca Ortiz, encabezó la entrega de un total de 208 becas.

Las mismas están destinadas a disminuir las desventajas económicas de las y los jóvenes en situación vulnerable.

Este apoyo financiero consiste en otorgar reembolsos de un porcentaje del pago de inscripción o condonación de la misma, como parte de las becas de ingreso, académica o de servicio a la comunidad.

Así como el otorgamiento de un desayuno o comida diaria en la cafetería de la institución, en el caso de la beca alimenticia.

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