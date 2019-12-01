Recibe COBAQ premio CONCYTEQ de Ciencia, Tecnología e Innovación 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 17:27:20

Querétaro, Querétaro, 2 de septiembre del 2025.- Estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), Plantel 10 San Juan del Río, fueron galardonadas en la Convocatoria Estatal “Premio Querétaro a Ciencia, Tecnología e Innovación 2025”, organizada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ).

Los proyectos “Jardín de las Monarcas” y “Herbolaria Mexicana: Saberes y Tradiciones”, resultaron distinguidos por su enfoque en la protección ambiental, la salud y la preservación de los saberes tradicionales, recibiendo cada uno un premio de diez mil pesos.

Las y los jóvenes premiados presentarán sus propuestas en la exposición estatal Premio Querétaro el próximo 6 de noviembre, en el Querétaro Centro de Congresos (QCC), donde compartirán los resultados e impactos de sus iniciativas.

Con este reconocimiento, COBAQ reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes con una visión científica y el impulso al talento juvenil en favor de la protección ambiental, la innovación y el desarrollo social.