Reanudan clases presenciales en Tequisquiapan
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 17:33:16
Tequisquiapan, Querétaro, 8 de septiembre del 2025.- Luego de que este lunes se suspendieran clases presenciales en dos escuelas de Tequisquiapan por las lluvias del pasado fin de semana, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) dio a conocer que partir de mañana, martes 9 de septiembre, las clases se reanudan en horario normal y presencial.

A través de un comunicado se prensa, la USEBEQ determinó que el preescolar Estefanía Castañeda y la primaria Rafael Zamorano, se encuentran en las condiciones óptimas para que los alumnos, docentes y administrativos regresen a las instalaciones sin ningún riesgo.

“Este retorno se lleva a cabo con plena garantía de la seguridad para la comunidad escolar, al no existir riesgos que comprometan la integridad de estudiantes, personal docente y directivo”, dice el comunicado.

De igual manera, agradecieron y reconocieron a los padres de familia y personal educativo para salvaguardar el bienestar de los estudiantes de los planteles que se vieron afectados por la entrada de agua por el escurrimiento de la presa Centenario. 

Exhortaron a la comunidad educativa y en general a mantenerse informados a través de los canales oficiales, donde se darán a conocer las actualizaciones relacionadas con los planteles educativos de la entidad.

