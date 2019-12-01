Realizan Juegos Deportivos InterCOBAQ de Trabajadores 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 18:01:48
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 29 de agosto de 2025.- Con la finalidad de fomentar la práctica deportiva, fortalecer la convivencia y promover el bienestar integral entre su personal, el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), llevó a cabo la final estatal de los Juegos Deportivos InterCOBAQ de Trabajadores 2025, en su séptima edición, la cual contó con la participación de 900 trabajadores entre docentes y administrativos, quienes representaron a los 61 planteles de la institución.

Durante esta justa deportiva celebrada en el Pueblo Mágico de San Joaquín, se compitió en nueve disciplinas, que incluyeron futbol, basquetbol, voleibol, atletismo, ajedrez, entre otras actividades.

Además de fortalecer el espíritu de equipo y la sana competencia, los juegos contribuyen a consolidar un espacio de integración y reconocimiento al esfuerzo del personal que día a día impulsa la formación académica de miles de estudiantes.

