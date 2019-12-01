Realiza USEBEQ tradicional Concurso de Piñatas Navideñas

Querétaro, Querétaro, 18 de diciembre del 2025.- Con el objetivo de fomentar la convivencia, la creatividad y el espíritu navideño entre las y los trabajadores administrativos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), en las oficinas centrales de este organismo se realizó el tradicional Concurso de Piñatas, en el que participaron 11 equipos conformados por personal de distintas áreas.

La titular de la Educación Básica, Irene Quintanar Mejía, señaló que este concurso reafirma el compromiso de fortalecer la integración, la identidad y el sentido de pertenencia entre las y los trabajadores, celebrando las tradiciones que unen y enriquecen la vida comunitaria, por lo que se ofreció también una comida de convivencia en la que destacó que la USEBEQ es una gran familia que trabaja con compromiso y entrega para transformar la vida de las niñas, niños y adolescentes.

“La Navidad es un tiempo de unión, solidaridad y esperanza. Deseo que estas fiestas estén llenas de paz, alegría y momentos compartidos con sus seres queridos. Que el próximo año nos encuentre con renovada energía para seguir construyendo una educación más humana, incluyente y cercana. Gracias por su esfuerzo y dedicación, porque juntos hacemos de Querétaro un estado que avanza con fuerza y corazón”, expresó.

Durante el recorrido por las piñatas, el jurado calificador evaluó el ingenio y la creatividad de cada propuesta, otorgando el primer lugar a la Dirección Jurídica; el segundo lugar a la Dirección de Primarias; el tercer lugar al Departamento de Pagos; y el cuarto lugar al Órgano Interno de Control. El jurado estuvo conformado por Luis Alejandro Presa Hernández y Elizabeth Francia Cornejo,representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 24.