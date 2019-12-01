Quiroga le apuesta a la educación: Alma Mireya González inaugura Jornadas Académicas del COBAEM

Quiroga, Michoacán, a 13 de marzo del 2026.- Al asistir a la inauguración de las XLII Jornadas Académicas , Cultural, Cívica y Deportiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), en Quiroga, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, refrendó el compromiso de su gobierno con la educación y con el impulso de las y los jóvenes del municipio.

Durante el acto, la alcaldesa destacó la importancia de generar espacios académicos que fortalezcan la formación de las y los estudiantes, al considerar que la educación es una de las herramientas más importantes para construir mejores oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.

Al dirigirse a la comunidad estudiantil, y ante las autoridades educativas, de los distintos niveles de gobierno, estudiantes y padres de familia, Alma Mireya González compartió que el COBAEM forma parte de su propia historia personal, ya que tuvo el orgullo de egresar de esta institución educativa, experiencia que, dijo, marcó una etapa fundamental en su formación.

“Volver a este espacio y ver a tantas y tantos jóvenes preparándose para su futuro es motivo de orgullo y también de una gran motivación para seguir trabajando desde el Gobierno de Quiroga en favor de la educación”, expresó.

La presidenta municipal señaló que apoyar a las y los estudiantes es apostar por el presente y el futuro del municipio, por lo que su administración continuará impulsando acciones que fortalezcan la educación y generen más oportunidades para la juventud.

Finalmente, Alma Mireya González reiteró que desde el Gobierno de Quiroga se mantendrá una agenda de trabajo enfocada en el desarrollo educativo, convencida de que invertir en la formación de las nuevas generaciones es clave para el progreso del municipio.