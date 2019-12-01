Querétaro suma más de 130 mil nuevos registros en becas educativas

Querétaro, Qro., 31 de marzo de 2026.- El titular de la Oficina de Representación Estatal de Querétaro en la Coordinación Nacional de Becas, Miguel Ángel Hernández Cisneros, anunció el inicio del calendario de pagos de continuidad para estudiantes beneficiarios de los programas Rita Cetina de Educación Básica, Benito Juárez de Educación Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Explicó que los depósitos correspondientes al bimestre marzo-abril comenzarán a reflejarse a partir de mañana, de acuerdo con la letra del primer apellido de cada estudiante.

Informó que la semana pasada concluyó con éxito el registro de la Beca Rita Cetina, destinada a útiles y uniformes escolares, con más de 130 mil registros en todo el estado, lo que representa un avance del 87 por ciento y con ello, el padrón de beneficiarios superará los 200 mil estudiantes, fortaleciendo el alcance del programa.

Aseveró que la Beca Rita Cetina y la de Benito Juárez son para educación Básica y Media Superior y ellos reciben un monto de mil 900 pesos bimestrales por familia o estudiante y el pago de abril cubre los bimestres de enero-febrero y marzo-abril, sumando un depósito total de 3,800 pesos.

“En la beca de secundaria (Rita Cetina), si hay más estudiantes en la familia, se entregan 700 pesos adicionales por cada uno, mientras que la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro que es para alumnos de educación superior, el monto es de 5 mil 800 pesos bimestrales y en abril reciben un pago doble de 11 mil 600 pesos.

Explicó que ya se trabaja en el procesamiento de las tarjetas del Banco del Bienestar para los nuevos beneficiarios, con el objetivo de que antes del inicio del próximo ciclo escolar las familias puedan disponer de los recursos.

Detalló que se prevé que las tarjetas comiencen a entregarse entre mayo y junio, mediante operativos en las tres regiones del estado: Jalpan, Cadereyta y Reforma Agraria.

Destacó que la incorporación de las primarias al sistema de becas convierte a este esquema en uno de los más amplios del país, al cubrir educación básica, media superior y superior. “El sistema de becas del Gobierno de México sigue creciendo y ahora podemos hablar de una beca universal en educación primaria”.

Adelantó que se trabaja en un programa de alianzas estratégicas con el sector privado, para que papelerías, tiendas de uniformes, ópticas y comercios relacionados con la educación se sumen a la red de apoyo, ofreciendo servicios y promociones a los beneficiarios.

Hernández Cisneros anunció la puesta en marcha de un programa de alianzas estratégicas con empresas y comercios locales, con el objetivo de ampliar el beneficio económico de las becas educativas y apoyar a más de 300 mil estudiantes en el estado.

La iniciativa busca que papelerías, ópticas, tiendas de uniformes y otros negocios ofrezcan descuentos y promociones especiales a los becarios, permitiendo que el recurso otorgado rinda más.

“Si al estudiante le alcanza para la mochila y los tenis, con estas alianzas le puede alcanzar también para las libretas. Un 5 o 10 por ciento de descuento en una óptica no es nada despreciable”.

Refirió que este esquema representa una oportunidad tanto para los beneficiarios como para los comercios, al abrir un mercado potencial de cientos de miles de consumidores.

“Es algo similar a lo que ocurre en el Buen Fin: los negocios se suman con promociones y los clientes aprovechan. Queremos replicar ese modelo para que los estudiantes hagan rendir su recurso. Con estas alianzas, la Coordinación Nacional de Becas busca fortalecer la sinergia entre el sector educativo y el productivo, generando un impacto positivo en la economía local y en la formación de los estudiantes queretanos”.