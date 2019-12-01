Que no se te pase, estas son las fechas de pago de becas escolares: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, 8 de abril de 2026.- Esta semana se dispersan los pagos de la Beca Rita Cetina de continuidad para los estudiantes de nivel básico que ya la recibían el año pasado, recordó la secretaria de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar.

La funcionaria estatal destacó que Michoacán es el único estado en becar a estudiantes de todos los niveles educativos, con cerca de 800 mil beneficiarios y una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos, gracias a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En el caso de la beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de educación básica, la dispersión del bimestre marzo-abril inició el pasado 1 de abril. Este miércoles se paga la letra G, mientras que el jueves se pagarán a las letras H, I, J, K y L. Para el viernes recibirán su pago los de la letra M. El lunes 13 de abril se les pagará a las letras N, Ñ, O, P y Q; el martes a la letra R, el miércoles a la S, y el jueves 16 a las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Mientras que, los depósitos para educación media superior y superior de la Beca Gertrudis Bocanegra comenzarán el 13 de abril para las letras A y B, continuarán el 14 para la C; el día 15 para D, E y F; el 16 para la G, y el 17 para H, I, J, K y L. Posteriormente, los pagos se retomarán el 20 de abril para la letra M; el 21 para N, Ñ, O, P y Q; el 22 para la R; el 23 para la S, y concluirán el 24 de abril con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

La titular de la Secretaría de Educación en el Estado subrayó que 590 mil 339 alumnas y alumnos de educación básica tienen el respaldo de la Beca Rita Cetina; 130 mil estudiantes de educación media superior reciben la Beca Benito Juárez; 17 mil 35 jóvenes de educación superior cuentan con la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, mientras que la Beca Gertrudis Bocanegra es para 54 mil estudiantes de ese mismo nivel.