Que la vocación guíe su decisión al escoger una carrera, convoca Yarabí Ávila a estudiantes de bachillerato

Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- Que la vocación guíe su decisión al escoger una carrera, convocó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, a las y los cientos de estudiantes que asistieron al primer día de ExpOrienta 2026.

Durante la inauguración de la 34° edición del evento académico, acompañada del director de Seguridad Educativa y Cultura de Paz de la Subsecretaría de Educación Media Superior, Irving Olaf Camacho López, la rectora destacó la presencia de las y los funcionarios del Gobierno de México, así como de las alumnas y alumnos de las diversas preparatorias que visitaron la Máxima Casa de Estudios.

Hoy no es un día cualquiera jóvenes, añadió, se encuentran en uno de los momentos más importantes de la vida, el momento de decidir quiénes quieren ser, cómo desean aportar al mundo, elegir esa carrera no es sólo escoger una profesión, es comenzar a construir un proyecto de vida.

Señaló que ExpOrienta tiene el objetivo de abrir el horizonte a las y los estudiantes y brindarles herramientas que les permitan elegir una licenciatura que les apasione, “cuando uno se levanta todos los días y no sientes el cansancio porque tienes que llegar a tu espacio laboral y lo haces con pasión, con responsabilidad, con compromiso, ahí es donde está la vocación”.

La rectora afirmó que en la administración central y en los distintos espacios de la Universidad se trabaja para que la institución siga creciendo. “El atrévete a elegir no solamente se refiere a escoger una carrera, se refiere a un estilo de vida donde sabemos que el respeto, que la inclusión, que la tolerancia son elementos fundamentales para poder convivir en una sociedad, tenemos el derecho a exigir pero tenemos el derecho a respetar los espacios de todas las personas”.

Ávila indicó que la Universidad Michoacana ha sido por generaciones un espacio donde los sueños se convierten en conocimiento y el conocimiento en servicio, “el servicio que ustedes tienen que dar a cada uno de los sectores”. Al tiempo que invitó a los jóvenes a acercarse a las y los directores y docentes y preguntar todas sus dudas referente a los programas educativos de su interés.

En representación de la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, el director de Seguridad Educativa y Cultura de Paz, Irving Camacho López, señaló que hoy más que nunca se necesita de juventudes críticas, creativas, comprometidas con su entorno, que se atrevan a pensar, a innovar y a construir soluciones para enfrentar los retos actuales, tales como la justicia, la cultura de paz, el cuidado del planeta, las condiciones de discapacidad, la igualdad sustantiva y el fortalecimiento de sus comunidades.

Espacios como este, dijo, son fundamentales para acercar información, experiencias, referencias que ayuden a tomar una mejor decisión con claridad y con mucha confianza, pero también es una invitación a mirar a un futuro con esperanza, a comprender que la educación es una herramienta poderosa para abrir caminos, para ampliar horizontes y para construir una vida con dignidad y con sentido.

Ante las y los estudiantes, señaló que cada elección que realicen puede convertirse en una oportunidad para transformar su realidad y la de quienes los rodean, “atrévanse a elegir, atrévanse a imaginar, atrévanse a construir el futuro que deseen”.

Por su parte, la coordinadora de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional, Rubí Rangel Reyes, consideró que elegir una carrera no debe ser una decisión al azar, sino una decisión informada, consciente y llena de propósito, tras referir que en ExpOrienta las y los alumnos podrán conocer los 55 programas educativos que ofrece la UMSNH, en donde conversarán con profesoras, profesores, estudiantes universitarios y especialistas, “que están listos para escuchar sus dudas, compartir experiencias y acompañarlos en la toma de esta decisión tan importante.

La estudiante de la preparatoria “Isaac Arriaga”, Yaretzi Sotelo Estrada, invitó a los jóvenes a aprovechar al máximo cada módulo y cada explicación, al referir que su decisión debe estar basada en lo que les apasiona, “porque lo que realmente sostiene una profesión a lo largo de los años es la vocación, el compromiso y el amor por el que se hace, recuerden que más que elegir una carrera es elegir una nueva manera de vida”.