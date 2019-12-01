Promueve UTEQ empleabilidad de egresados y estudiantes con el Safran Day

Querétaro, Querétaro, 16 de enero del 2026.- Con el propósito de impulsar la empleabilidad de egresados y estudiantes, la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) realiza en sus instalaciones el “Safran Day”, en colaboración con la empresa multinacional francesa líder en alta tecnología aeronáutica, ofertando más de 260 vacantes dirigidas a perfiles de ingeniería y licenciaturas, a través de un reclutamiento masivo. 

En el marco de esta jornada se imparten conferencias y paneles dirigidos a los jóvenes, entre los que destacan: “Más allá de los números, liderazgo y toma de decisiones”, a cargo del gerente de Cuentas por Cobrar y Tesorería de Safran, Sergio Suárez; y “Lo que los reclutadores realmente ven en un currículum”, impartida por la gerente de Recursos Humanos, Ibeth Baltazar.

El programa también incluye información sobre el Centro Estatal de Empleabilidad, Incubadora de Empresas y Bolsa de Trabajo.

 

