Programan mesas de diálogo en Querétaro para el lunes 9 de noviembre tras movilizaciones en la UAQ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 19:27:53

Querétaro, Qro., 7 de noviembre de 2026.- En medio de una creciente movilización en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la administración central emitió este sábado un comunicado oficial donde actualizó el estatus de las unidades académicas afectadas por suspensiones y paros de actividades.

En la misiva también ratificó la apertura de mesas de trabajo con la comunidad estudiantil para el próximo lunes 9 de noviembre.

De acuerdo con el informe de la institución, la Facultad de Ciencias Naturales, la Facultad de Filosofía, la Licenciatura en Diseño Industrial y la Licenciatura en Realización Cinematográfica se mantienen en paro de actividades, mientas que la Licenciatura en Arquitectura presenta una suspensión de actividades académicas.

La coyuntura actual en la Máxima Casa de estudios queretana comenzó a intensificarse a finales de octubre de 2026, teniendo como uno de sus detonantes principales el paro en la Facultad de Filosofía y las movilizaciones de diversos grupos estudiantiles que instalaron un plantón en la explanada de Rectoría "Jacinta Francisco Marcial".

A través de comités interfacultativos y asambleas estudiantiles en distintas facultades, el alumnado elaboró y entregó un pliego petitorio a la rectora, Silvia Amaya Llano, quienes, entre los planteamientos principales de la comunidad estudiantil destacan la descentralización de gestiones, infraestructura y presupuesto para los campus; transparencia en procesos electorales universitarios y la no intromisión de partidos políticos en la vida institucional y actualizaciones al Reglamento de estudiantes y mayor protección a la libertad de manifestación pacífica.

Amaya Llano reiteró su compromiso de no ejercer represalias ni criminalizar las manifestaciones estudiantiles, comprometiéndose a entablar canales de comunicación directa con directores de facultades y comisiones de alumnos.

"La Universidad Autónoma de Querétaro reitera su disposición al diálogo y a mantener abiertos los canales de comunicación para escuchar y atender los planteamientos de las distintas comunidades".

Recordó que las mesas de diálogo programadas para el lunes 9 de noviembre buscarán definir compromisos y acuerdos vinculantes que permitan dar respuesta puntual al pliego petitorio y avanzar en el restablecimiento de la normalidad académica en los programas y facultades involucradas.

Las autoridades instan a toda la comunidad universitaria a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales de la UAQ y de las Facultades correspondientes.