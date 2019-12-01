Presentan estudiantes de la UAQ una investigación sobre la germinación del maíz nativo negro

Querétaro, Querétaro, a 18 de febrero de 2026.- Estudiantes de la Ingeniería Agroindustrial del campus Amealco, de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) presentaron la investigación: "Evaluación de la respuesta fisiológica y metabólica de la aplicación de SAEs en la germinación de maíz nativo negro, inoculadas con Fusarium Graminearum y Fusarium Verticillioides", una propuesta enfocada en la salud vegetal, la seguridad alimentaria y la sustentabilidad agrícola.

La iniciativa, presentada en la muestra del Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría, FOPER, se centra en el estudio de dicho producto originario de Amealco, el cual fue tratado con compuestos iónicos electroquímicamente activas (SAEs), una solución derivada de sal de mesa sometida a un proceso electroquímico que permite la separación de iones. Las sales se aplican como estímulo previo a la siembra con el objetivo de fortalecer la semilla y reducir los patógenos, particularmente del hongo Fusarium.

Durante el experimento, los futuros profesionistas trabajaron con cinco tratamientos (control, 25, 50, 100 y 200 partes por millón -ppm- de SAEs), cada uno por triplicado. Aunque inicialmente se contemplaba la inoculación controlada con Fusarium, el equipo detectó que las semillas ya se encontraban infectadas, lo que evidenció la presencia real de este patógeno en los suelos y granos de la zona. Este hallazgo reforzó la relevancia de esta tarea, ya que el Fusarium produce micotoxinas riesgosas.

Se identificó que con 50 ppm de SAEs fue el más favorable para el crecimiento radicular, —relativo a las raíces— alcanzando un promedio de 25 centímetros, el doble en comparación con la intervención de control, que registró alrededor de 13. En contraste, concentraciones más altas mostraron efectos perjudiciales en el desarrollo de la raíz. En cuanto al incremento vegetativo, no se observó diferencias significativas.

La idea plantea, además, una alternativa viable para la reducción del uso de pesticidas, los cuales tienen impactos negativos tanto en la salud como en el medio ambiente. A futuro, el grupo considera que el tratamiento a 50 ppm podría aplicarse en campo abierto, beneficiando a productores agrícolas mediante prácticas más sustentables. Paralelamente, se continúa trabajando en el análisis químico del maíz para determinar posibles cambios o estímulos en metabolitos secundarios y sustancias activas, característicos del maíz nativo.

Estas iniciativas se alinean al Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2024-2027, estrategia que busca robustecer la formación de jóvenes investigadores. Asimismo, contempla la actualización de las convocatorias para fondos universitarios, con el fin de asegurar el financiamiento de proyectos de exploración científica y tecnológica, impulsando así el progreso-académico y la innovación dentro de la institución en los próximos años.