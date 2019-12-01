Presentan el All Terrain 2025 de la UPSRJ

Querétaro, Querétaro, 29 de agosto del 2025.- El rector de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ), Christian Reyes Méndez, presentó el All Terrain 2025 en su novena edición que será el 11 y 12 de septiembre del presente año, organizado por la Ingeniería en Sistemas Automotrices; y el cual tiene por objetivo el desarrollo de prototipos todo terreno con conocimientos y habilidades de estudiantes de universidades, teniendo desafíos en el escrutinio de aceleración, maniobrabilidad, frenado, suspensión y una carrera de resistencia, todo ello durante dos días de competencia.

Reyes Méndez resaltó que para esta novena edición se inscribieron 29 equipos de 22 instituciones educativas provenientes de cinco entidades federativas como Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro; y donde algunas escuelas compiten hasta con tres vehículos.

“Cada edición del all terrain viene creciendo por el interés de las instituciones que cuentan con especialidades de ingeniería en el sector automotriz y de manufactura, desarrollando proyectos innovadores acorde a las necesidades de la industria. Los invitamos a disfrutar esta novena edición y generar grandes alianzas con todos los equipos de las universidades e institutos participantes”, puntualizó.

En su intervención la jefa de la unidad de desarrollo profesional y laboral de la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro (SEJUVE), Lucia Andrea Betanzos Jureidine, comentó que Querétaro es reconocido a nivel nacional e internacional por la fortaleza de su industria automotriz, y el All Terrain representa una oportunidad única para que las y los estudiantes enfrenten retos reales de este sector, fortaleciendo así su formación académica y práctica.

“Desde la secretaría de la juventud celebramos el talento y la innovación de las juventudes, convencidos de que son motor de transformación. Esta competencia refleja cómo su esfuerzo, pasión y creatividad pueden transformar ideas en realidades y proyectar el talento queretano y mexicano a nivel nacional e internacional”, expresó.

Para esta novena edición del All Terrain las instituciones que participarán son ​la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, el Instituto Politécnico Nacional de sus unidades de Tlaxcala, Estado de México y Guanajuato, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato extensión San José Iturbide, Universidad Univer Milenium, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Vintage La Salle de la Ciudad de México y también de la Universidad Autónoma del Estado de México.

También participan el Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende, Universidad Tecnologica de Queretaro, Universidad Anahuac Queretaro, CEDVA Ecatepec, Tecnologico de Monterrey Campus Queretaro, Instituto Sanmiguelense y la Universidad Politécnica de Querétaro.