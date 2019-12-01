Presenta estudiante de la UP Santa Rosa investigación en la Virtual Conference de Japón

Querétaro, Querétaro, 16 de enero del 2026.- Esbeidy Zorina Sáenz Bretón Mora, estudiante de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UP Santa Rosa), participó en la Virtual Conference 2025, celebrada en Japón, al presentar una investigación en accesibilidad educativa e inclusiva mediante el uso de modelos creados con impresión 3D y audio 3D inmersivo, lo que posiciona el talento queretano en este congreso pionero desarrollado íntegramente en plataformas de metaverso (VRChat y cluster).

Saénz Bretón Mora logró que su artículo "A proposal for inclusive instructional design for teacher education in the use of models cr ea te d with 3D printing and immersive 3D audio: teaching organic compounds to visually impaired students at CecyteQ 5", fuera también publicado en el J - STAGE, la base de datos científica japonesa.

La investigación se encuentra ahora a la par de desarrollos de universidades del país asiático como la Universidad de Tokio, la Universidad de Osaka, la Universidad de Kyoto, la Universidad de Waseda y la Universidad de Keio; consolidando a la UP Santa Rosa como referente en innovación educativa con tecnologías inmersivas; y puede consultarse completa en el sitio web de J – STAHE.

El logro fue posible con la colaboración de los asesores de la investigación Christian Jonathan Ángel Rueda, Martín Joaquin Aguilar Muñoz, Ricardo Rivera Carrillo, Flora Mercader Trejo y José Alfredo Gaytán Díaz; del Taller de Realidad Aumentada, Mundos Virtuales y Elementos Tridimensionales (TRAMVET), de la UP Santa Rosa.