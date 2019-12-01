Por fuertes lluvias suspenden clases en cuatro municipios de Culiacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 08:28:03

Culiacán, Sinaloa, a 25 de septiembre 2025.- La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa (SEPCE), anunció la suspensión de clases en los municipios de Culiacán, Eldorado, Elota y Navolato, ante las fuertes tormentas que se registran en la entidad.

Se informó que el Instituto de Protección Civil del Estado (IPC) notificó a las autoridades educativas que las lluvias se mantendrán por lo que recomendó suspender las actividades en las escuelas.

Asimismo, desde la noche del 23 de septiembre, la Coordinación Municipal de Protección Civil en Culiacán emitió una alerta a la población a evitar el cruce de arroyos y calles inundadas y buscar cobijo ante los fuertes vientos que se presentan con tormentas eléctricas.

Cabe señalar que es la segunda vez en el presente mes que esta entidad suspende clases debido a las fuertes precipitaciones, ya que el pasado día 5, el IPC recomendó suspender actividades presenciales en los municipios de Ahome, Choix, el Fuerte, Guasave y Juan José Ríos.