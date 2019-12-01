Policía Morelia acompaña desfiles de primavera en escuelas

Policía Morelia acompaña desfiles de primavera en escuelas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 14:21:50
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Morelia, Michoacán, 19 de marzo del 2026.- Elementos de Policía Morelia participaron en el acompañamiento de desfiles escolares por el inicio de la primavera en Morelia, como parte de acciones para fortalecer la cercanía con la comunidad.

La corporación brindó apoyo a decenas de planteles que solicitaron presencia policial para garantizar la seguridad de niñas, niños, docentes y padres de familia durante las actividades.

Los agentes estuvieron presentes en colonias como Melchor Ocampo, Felipe Carrillo Puerto, Santa Cecilia, Molino de Parras, Ciudad Jardín y Lomas de Vista Bella, así como en el fraccionamiento Arko San Pedro y en tenencias como Atécuaro, Santiago Undameo y Santa María de Guido.

El operativo contó con unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, con el objetivo de asegurar el desarrollo ordenado de los desfiles.

Autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia para mantener proximidad con la ciudadanía, especialmente con el sector infantil.

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