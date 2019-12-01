Polémico acto escolar en Michoacán: simulan hechos violentos y desatan críticas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 18:29:11

Coaneo, Michoacán, 27 de marzo de 2026.- Una presentación estudiantil realizada en un certamen del Colegio de Bachilleres del municipio de Coeneo en Michoacán provocó una ola de reacciones tras incluir la escenificación de asesinatos de figuras públicas.

El número, interpretado por alumnos, incorporó armas de utilería, indumentaria tipo táctica y el uso de rostros cubiertos, elementos que generaron incomodidad y críticas por su contenido.

Luego de la exhibición, la institución educativa tomó medidas inmediatas y determinó la descalificación de los participantes. De forma paralela, autoridades educativas y del gobierno estatal iniciaron procesos de revisión para analizar lo ocurrido.

La difusión del caso en plataformas digitales y medios de comunicación intensificó la discusión pública, especialmente por el contexto de violencia en el país y el tipo de representación mostrada en el escenario.

Mientras algunas voces apuntaron a que podría tratarse de una expresión crítica, otras consideraron que la forma en que se desarrolló la puesta en escena resultó inapropiada al recrear de manera directa actos violentos.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se pronunció al respecto y solicitó sanciones contra quienes organizaron el evento.

“Cese fulminante al director, al maestro, que organizaron este supuesto evento cultural, que es totalmente anticultural”, expresó.