Participan estudiantes UPQ en Feria de Empleabilidad Haz Match

Querétaro, Querétaro, 26 de marzo del 2026.- Más de mil 100 estudiantes de quinto cuatrimestre de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) participaron activamente en la Feria de Empleabilidad Haz Match 2026, un espacio diseñado para impulsar su desarrollo profesional, con el objetivo de fortalecer su vinculación con el sector productivo a través del acercamiento con 37 empresas y avanzar en la liberación de su proceso de estadías.

En el evento, las empresas participantes compartieron vacantes y perfiles requeridos, además de interactuar con las y los estudiantes para integrarlos a sus equipos de trabajo como parte del proceso de estadía.

También se llevó a cabo un ciclo de conferencias con temas de empleabilidad y tendencias laborales, enfocados a fortalecer las habilidades y preparación de la comunidad educativa para el mercado laboral.