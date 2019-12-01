Participan estudiantes de la Facultad de Química de la UAQ en "Talentos IQ" de la UNAM

Querétaro, Querétaro, a 18 de febrero de 2026.- Las estudiantes de octavo semestre de la Ingeniería en Biotecnología de la Facultad de Química (FQ) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Natalia Pacheco Aguilar y Sofía Jiménez Lugo participaron en "Talentos IQ", organizado por el Instituto de Química (IQ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), representando con orgullo a la Máxima Casa de Estudios del estado.

Pacheco Aguilar explicó que esta iniciativa consistió en una estancia de cuatro días en el IQ, con la participación de jóvenes de diversas carreras afines a la disciplina. En este marco, Natalia y Sofía se postularon a la convocatoria y cumplieron satisfactoriamente con los requisitos establecidos por la UNAM, entre ellos: mantener un promedio de 8.5, presentar una carta de exposición de motivos y contar con cartas de recomendación emitidas por docentes de la FQ.

“Invertimos en un plan académico que incluyó clases magistrales, prácticas experimentales y recorridos guiados por estos espacios. A lo largo de esta experiencia, tuvieron la oportunidad de adentrarse en la indagación de vanguardia en áreas como química orgánica, inorgánica, físico-química, productos naturales y biomacromoléculas, lo que les permitió conocer de primera mano los proyectos en desarrollo y el trabajo de los científicos de la UNAM”.

Detalló que representar a la Alma Mater queretana en esta jornada, que reunió a alumnas y alumnos de distintas instituciones a nivel nacional, fue una gran vivencia.

Destacó que son las únicas universitarias de la especialidad, tanto del ámbito general como de la UAQ, en ser parte de esto, con ello, pusieron en alto el nombre de la Universidad y demostraron alto grado de aprendizaje.

Explicó que el interés en acudir a este encuentro surgió de su deseo de profundizar en la investigación y de orientarse respecto al tipo de posgrado que pretenden cursar al concluir su licenciatura.

“Haber adquirido, durante estos días, nuevos conocimientos y habilidades, logrando vincular la formación recibida en la Facultad de Química con las líneas que desarrolla la UNAM.



Bajo la perspectiva del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2024-2027, esta actividad se alineó con el objetivo de fomentar una oferta académica de alta calidad y pertinencia, al incentivar que las participantes logren vincularse con la práctica investigativa de centros de excelencia.