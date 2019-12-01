Padres se movilizan contra el CECyTEM en Lázaro Cárdenas; acusan incumplimiento de acuerdos

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 22 de agosto de 2025.- La Mesa Directiva de Padres de Familia del Plantel 05 Guacamayas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECYTEM), denunció que el director general, Fernando Loa Bernabé, no ha cumplido los compromisos asumidos durante la pasada toma del plantel.

De acuerdo con los padres, en la minuta firmada con el titular del subsistema educativo, se establecieron acuerdos que hasta el momento no han sido atendidos, sin embargo, durante una reciente reunión con el área jurídica del CECyTEM, se les informó que no existe registro de dichos compromisos, por lo que la institución no contempla darles cumplimiento.

Ante lo que consideran una falta de seriedad por parte de las autoridades estatales y locales, los inconformes colocaron una lona en la entrada del plantel para exhibir públicamente los acuerdos incumplidos. También señalaron que las demandas planteadas buscan tanto el beneficio de los estudiantes como de la base trabajadora.

Finalmente, la sociedad de padres hizo un llamado a la comunidad para difundir la situación que enfrenta el plantel, con el objetivo de generar presión y lograr las mejoras necesarias en la institución educativa que, afirmaron, representa la formación de sus hijos.