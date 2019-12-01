Padres se movilizan contra el CECyTEM en Lázaro Cárdenas; acusan incumplimiento de acuerdos

Padres se movilizan contra el CECyTEM en Lázaro Cárdenas; acusan incumplimiento de acuerdos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 22:29:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 22 de agosto de 2025.- La Mesa Directiva de Padres de Familia del Plantel 05 Guacamayas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECYTEM), denunció que el director general, Fernando Loa Bernabé, no ha cumplido los compromisos asumidos durante la pasada toma del plantel.

De acuerdo con los padres, en la minuta firmada con el titular del subsistema educativo, se establecieron acuerdos que hasta el momento no han sido atendidos, sin embargo, durante una reciente reunión con el área jurídica del CECyTEM, se les informó que no existe registro de dichos compromisos, por lo que la institución no contempla darles cumplimiento. 

Ante lo que consideran una falta de seriedad por parte de las autoridades estatales y locales, los inconformes colocaron una lona en la entrada del plantel para exhibir públicamente los acuerdos incumplidos. También señalaron que las demandas planteadas buscan tanto el beneficio de los estudiantes como de la base trabajadora. 

Finalmente, la sociedad de padres hizo un llamado a la comunidad para difundir la situación que enfrenta el plantel, con el objetivo de generar presión y lograr las mejoras necesarias en la institución educativa que, afirmaron, representa la formación de sus hijos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre fallece tras ser linchado en Cuautlancingo, Puebla
Pierden la vida dos personas luego de ser arrastradas por la corriente de agua, tras fuerte lluvia en Querétaro
En alcoholímetro, rescatan a hombre de secuestro exprés en la CDMX
Rescatan a hombre tras intentar aventarse de un tercer piso de un hospital de Querétaro
Más información de la categoria
Silvano Aureoles pierde protección judicial y queda a un paso de ser detenido
Policías dan muerte a 12 sujetos en enfrentamiento en Doctor Coss, Nuevo León
CURP biométrica llegará en octubre; los primeros envíos serán a través de correo electrónico
Desmantelan laboratorio clandestino en Michoacán; golpe al crimen es de mil 200 mdp
Comentarios