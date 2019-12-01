Ofrece UT San Juan nuevo curso de Coreano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 19:23:31

San Juan del Río, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), a través de su Centro de Idiomas (CIUT), ofrece un nuevo curso de Coreano dirigido a personas de entre 18 y 25 años de edad que busquen una ventaja laboral competitiva ante las más de 70 empresas coreanas asentadas en Querétaro, mismas que buscan personal que domine el idioma para atender los sectores de electrodomésticos, autopartes y la industria química.

Cabe señalar que las clases se imparten de manera presencial, y están programadas de lunes a viernes en un horario de 18:00 a 20:00 hrs, dando inicio el 02 de marzo.

Los interesados pueden realizar su inscripción desde la página www.utsjr.edu.mx o solicitar mayor información al número 427 129 20 00, extensiones 251, 263 y 275.