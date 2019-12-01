Oferta educativa evoluciona para responder a las necesidades actuales, en gestión de Yarabí Ávila: Secretaría Académica

Morelia, Michoacán, a 05 de noviembre de 2026.- En el marco del 54 aniversario de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera, el secretario Académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Antonio Ramos Paz, indicó que durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González, los programas educativos nicolaitas han evolucionado para responder a las nuevas necesidades de su entorno.

“Es por ello que a partir del año 2024 esta dependencia amplió su oferta educativa con la incorporación de la Licenciatura de Ingeniería Industrial que representa una nueva etapa de crecimiento académico, de diversificación de las oportunidades profesionales y de fortalecimiento de la vinculación de la Universidad con los sectores productivos”, precisó.

Celebrar 54 años de vida, añadió, significa reconocer una historia de esfuerzo, de compromiso y dedicación de muchas generaciones que han contribuido a construir y consolidar a una institución que ha desempeñado un papel importante en la formación de profesionistas vinculados al aprovechamiento, la transformación y la innovación tecnológica de uno de los recursos naturales más representativos de nuestro estado como es la madera.

El funcionario indicó que con el nuevo programa de Ingeniería Industrial, la facultad demuestra que una institución de más de cinco décadas de historia también tiene la capacidad de renovarse, de innovar y construir nuevas oportunidades para las juventudes michoacanas.

“La rectora Yarabí Ávila ha impulsado una visión de una universidad comprometida con la calidad educativa, la ampliación de oportunidades de formación profesional y la pertinencia de nuestra oferta académica, la incorporación de dicha licenciatura es un ejemplo de la importancia de seguir construyendo una universidad que responda a las necesidades de nuestro estado, sin perder su identidad, su historia y su vocación humanista”.

Ramos Paz apuntó que este día se celebra a una institución que ha contribuido a formar profesionistas, generar conocimiento y servir a la sociedad, “pero también celebramos una facultad que mira hacia adelante, que amplía sus horizontes y que reconoce que la educación superior debe mantenerse en constante transformación, que estos 54 años sean un estímulo para seguir creciendo, innovando y construyendo nuevas oportunidades para nuestras y nuestros estudiantes”.

Por su parte, el director de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera, Isaac Alfaro Trujillo, destacó la importancia de la dependencia que a lo largo de más de cinco décadas ha dado muestras de resiliencia y adaptabilidad, siempre respondiendo a las necesidades de la sociedad.

Señaló que en este aniversario se rinde un homenaje a la Licenciatura en Ingeniería en Tecnología de la Madera, “programa en proceso de liquidación que ha sido columna vertebral de nuestra identidad, el egreso próximo de la última generación representa el cierre de un capítulo imborrable en la historia nicolaita; jóvenes ustedes son dignos herederos de más de cinco décadas de tradición y de aprovechamiento sustentable de los recursos forestales”.