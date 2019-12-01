Obtiene UP Santa Rosa el oro del DIISTINGUEUT por acciones y prácticas en inclusión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 14:20:19

Querétaro, Querétaro, 2 de diciembre del 2025.- La Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UP Santa Rosa) recibió el distintivo DISTINGUET en su categoría Oro, otorgado por la Universidad Tecnológica de Santa Catarina (UTSC).

Este reconocimiento destaca las acciones y prácticas implementadas para promover la inclusión, la no discriminación y el desarrollo profesional de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

Con este logro, que pasa de la insignia Plata obtenida el año pasado a la distinción en nivel Oro, la UP Santa Rosa refrenda su compromiso para continuar construyendo espacios educativos más accesibles, equitativos y respetuosos de la diversidad.

De igual forma, impulsará iniciativas que fortalezcan la participación plena de todas las personas y consoliden una cultura institucional basada en el respeto y la igualdad de oportunidades.