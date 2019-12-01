Nuevos espacios al servicio de la comunidad nicolaita se edifican en gestión de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 05 de abril de 2026.- Durante la gestión de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González se han edificado nuevos espacios al servicio de la comunidad nicolaita, tal es el caso de la conclusión de la primera etapa de un edificio más en Ciudad Universitaria en el que se desarrollarán actividades para el alumnado y personal docente, y que también albergará la Coordinación de Proyectos Transversales y de Responsabilidad Social Institucional.

Al respecto, la coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez, indicó que, dicha obra tendrá un impacto anual de ocho mil personas y tuvo una inversión que ronda los 12 millones 100 mil pesos, gestionados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Gobierno de la República.

Precisó que el edificio edificado en su primera etapa consta de dos niveles, pero será de tres niveles, el cual contará con diversas áreas, una de ellas dirigida para capacitaciones de profesoras, profesores y estudiantes de diversas disciplinas.

De igual forma, albergará la Coordinación de Proyectos Transversales y de Responsabilidad Social Institucional, en donde también se brindará atención psicológica a alumnas y alumnos, reforzando de esta manera la estrategia de salud mental que se ha impulsado en la Máxima Casa de Estudios desde el inicio de esta administración.

La funcionaria indicó que durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila se han dignificado los espacios no sólo académicos, sino deportivos y las áreas comunes de la Universidad Michoacana, en beneficio de la comunidad estudiantil, administrativa y docente, y comentó que actualmente también se realizan obras en las facultades de Odontología y de Enfermería con el objetivo de que las y los jóvenes cuente con áreas adecuadas para su formación integral.