No hubo recursos extraordinarios para la UMSNH en 2025: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 11:46:02

Morelia, Michoacán, a 05 de enero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que no hubo necesidad de entregar recursos extraordinarios a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) durante el 2025.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal afirmó que el pago de la última quincena del año se realizó con los depósitos normales que realizan el estado y la federación a la Máxima Casa de Estudios.

“No hubo ninguna necesidad de recursos extraordinarios”, afirmó el gobernador.

En el año 2025 la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recibió cuatro mil 452 millones de pesos, de los cuales, dos mil 466 fueron otorgados por la federación y mil 985 millones de pesos estatales.

Cabe recordar que con la reforma constitucional aprobada en el 2024, a partir del 2025 tiene un presupuesto pleno que consiste en recibir el 4.5 por ciento del presupuesto estatal, además de no poder disminuir entre un año y otro.