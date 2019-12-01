No hay BOI's en escuelas de Tierra Caliente: Gaby Molina

No hay BOI's en escuelas de Tierra Caliente: Gaby Molina
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 10:56:14
Morelia, Michoacán, a 02 de septiembre del 2025.- La secretaria de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, aseguró que no hay Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI's) en escuelas de la región Tierra Caliente de Michoacán, luego de que en redes sociales se comentó que sí hace algunas semanas.

La encargada de la política educativa del estado mencionó qué personalmente acudió a la escuela localizada en Loma de los Hoyos, comunidad con cabecera municipal en Apatzingán, se verificó la información y los uniformados permanecieron únicamente 48 horas en las instalaciones, después se retiraron.

Enfatizó que es fundamental colaborar con las áreas de seguridad, sin embargo, se comprendió la necesidad de regresar la escuela a sus actividades normales.

Gaby Molina comentó también que uno de sus colaboradores visitó zonas como Coahuayana y Apatzingán para verificar el retorno a las aulas, por lo que se sabe que se logró iniciar el ciclo escolar de manera positiva en todas las comunidades de los 113 municipios.

Añadió que el informe del pasado lunes era positivo, sin embargo, al tratarse de un día atípico por considerarse inhábil, este martes continúa la actualización de vuelta a las aulas en Michoacán.

