Nicolaitas siguen la ruta de la excelencia profesional; Yarabí Ávila clausura diplomados de Odontología

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 11:30:43

Morelia, Michoacán, a 31 de agosto de 2025.- Nicolaitas continúan en la ruta de la excelencia profesional al concluir diplomados de la Facultad de Odontología, actividad a la que asistió la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González.

Frente a las y los egresados y sus familias, la rectora señaló que, este día marca el cierre de una etapa llena de esfuerzo, constancia, sacrificio y vocación. Precisó que, la UMSNH está por cumplir 108 años y quienes concluyen estos diplomados forman parte de la transformación personal y profesional que la Universidad Michoacana realiza desde sus aulas.

Afirmó que como profesionales de la Odontología tienen la gran responsabilidad de cuidar la salud, la sonrisa y el bienestar de la sociedad, por lo que los invito a trabajar en equipo y a desempeñarse con sensibilidad y honestidad. “Estamos muy orgullosos de saber que tenemos dignos representantes allá afuera como lo son ustedes”.

Tras destacar el número de mujeres que hoy concluyen los diplomados, afirmó que el sector femenino cada vez tiene más presencia en las distintas licenciaturas, sin embargo, también es una realidad que las mujeres se enfrentan a obstáculos mucho más grandes en los distintos ámbitos.

“Me parece que es fundamental que nosotros entendamos el papel que jugamos en cada una de las disciplinas y que de esa manera podamos defender con dignidad nuestra experiencia, acompañadas de los hombres que lógicamente arropan precisamente el trabajo que realizamos las mujeres”.

Finalmente, refrendó el apoyo a esta dependencia nicolaita y a su titular, para continuar trabajando en bien de la comunidad docente, administrativa y estudiantil.

Por su parte, la directora de la Facultad de Odontología, Karina Fernández Chávez, indicó ante las y los egresados que este logro no sólo representa horas de estudio y dedicación, sino también un paso firme hacia su excelencia profesional.

“Este diplomado ha fortalecido su preparación y ha abierto nuevas puertas para seguir creciendo. Lo aprendido aquí es un peldaño más en un camino, que estoy segura continuará lleno de éxitos y aprendizajes”.

Ser odontólogo, añadió, no termina con la entrega de un diploma, es un compromiso constante con la actualización, la ética y el servicio a la sociedad.