Nicolaitas reciben Reconocimiento Coparmex a la Excelencia Educativa 2025; Yarabí Ávila resalta dedicación de estudiantes

Morelia, Michoacán, a 29 de agosto de 2025.- Por su entrega, compromiso y esfuerzo, un total de 182 estudiantes, de los cuales 38 pertenecen a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) recibieron el Reconocimiento Coparmex a la Excelencia Educativa 2025.

Dicho galardón fue entregado por la rectora Yarabí Ávila González y por el presidente de la Coparmex delegación Michoacán, David Luviano Gómez, así como por titulares de diversas instituciones de educación en el estado.

En este marco, la rectora nicolaita indicó que las y los estudiantes que hoy reciben este reconocimiento llenan de orgullo a la UMSNH, tras referir que son ejemplo de dedicación, disciplina y empeño. De igual forma, destacó el trabajo colaborativo que la casa de estudios ha logrado concretar con la Coparmex.

“Desde la Universidad Michoacana estamos estrechando alianzas con el sector productivo en favor de nuestras y nuestros alumnos, tengan la seguridad de que seguiremos construyendo juntas y juntos más y mejores oportunidades para ustedes y para las futuras generaciones”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Coparmex Michoacán, David Luviano Gómez, indicó que hoy no sólo se celebran logros individuales, se celebra el reflejo del talento, la disciplina y la esperanza que representan para Michoacán y para México las y los jóvenes.

“Yo los invito a soñar en grande, a no conformarse con lo alcanzado, a entender que la excelencia no es una meta sino una actitud diaria de vida y que somos tan grandes como nuestro próximo desafío o meta por conseguir, nuestro estado y nuestro país tiene en ustedes una generación capaz de liderar con ética, innovación, amor por su tierra y enfoque en el bien común los destinos de nuestro país”.

En tanto, el director de Profesiones, Carlos Ernesto García Pérez, con la representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el Reconocimiento Coparmex no sólo premia la trayectoria de las y los estudiantes, sino que los compromete, “los exhortamos a que sean líderes con valores, a ser profesionistas comprometidos con su comunidad, que sean agentes de cambio, que con sus conocimientos contribuyan a un Michoacán más próspero, más justo y más solidario”.

En su turno, el rector de la Universidad La Salle, Víctor Manuel López indicó que cada una de las y los galardonados es testimonio de que la grandeza nace del esfuerzo, “recuerden siempre que la verdadera excelencia se mide no solamente en títulos y reconocimientos sino en el impacto positivo que dejamos en los demás”.

La presidenta de la Comisión de Educación de la Coparmex, Dulce María Nava Vázquez, precisó que este evento tiene un propósito muy claro, que es celebrar el talento de jóvenes que se distinguen por su desempeño académico, su compromiso social y su capacidad de inspirar a otros.