Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2026.- Al asistir a la entrega de tarjetas del programa de Becas Gertrudis Bocanegra a estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González, reconoció y agradeció el apoyo que las y los jóvenes nicolaitas han tenido por parte del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante cientos de alumnas y alumnos de las Facultades de Ciencias Médicas y Biológicas, y de Odontología, la rectora dio la bienvenida a los representantes de la Federación, tras refrendar que la casa de estudios seguirá sumando esfuerzos en torno al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Estas becas que vienen del Gobierno de México generan que estos sueños de poder concluir una carrera sean realidad”, comentó.

A las y los estudiantes los invitó a aprovechar la oportunidad de estudiar en una institución pública como es la Universidad Michoacana, al compartir que en el presente ciclo escolar hubo más de cuatro mil 400 personas que deseaban ingresar a la Licenciatura como Médico Cirujano y únicamente entraron 570. “Desde ahí, ustedes han logrado un objetivo, han logrado una meta que jamás deben olvidar”.

Indicó que al ser beneficiarias y beneficiarios de la beca Gertrudis Bocanegra que otorga el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tienen una gran responsabilidad de seguir adelante con sus estudios, tener las mejores calificaciones e impulsar que más personas quieran ingresar a la universidad.

La rectora deseó a las y los estudiantes que cumplan sus sueños de ser excelentes médicos, médicas y odontólogos, “y que nunca olviden de dónde vienen, porque lo importante es que lo que nosotros aprendamos siempre regrese a nuestras comunidades de origen”.

Por su parte, el titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar en Michoacán, Juan Pablo Calvillo Tinoco, manifestó su satisfacción de estar en la UMSNH para hacer entrega de estos apoyos. “Quiero agradecer a la rectora Yarabí Ávila con quien estamos trabajando todos los días en todas las facultades de la Universidad para poder llegar a todos los estudiantes para que puedan recibir este beneficio”.

Apuntó que la Beca Gertrudis Bocanegra que puso en marcha el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como parte del Plan Michoacán, permitirá a las y los estudiantes universitarios continuar con sus estudios y ayudarse sobre todo en los gastos de transporte, ya que consiste en un apoyo de mil 900 pesos bimestrales.